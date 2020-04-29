Какие страны оказались в выигрыше из-за карантина

Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих стран, которые победили в противостоянии с коронавирусом.

Отмечают, что эти страны относительно быстро справились с распространением Covid-19. Это позволило им перезапустить экономику и возобновить работу предприятий и заведений.

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Эта ситуация сделала эти три государства еще более привлекательными для инвесторов. Кроме того, для Австралии, Новой Зеландии и Южной Кореи именно Китай является одним из главных торговых партнеров, а он постепенно снимает ограничения.

Напомним, Австралии и Новой Зеландии отменяют определенные ограничительные меры, которые были внедрены из-за распространения коронавируса.