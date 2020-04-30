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Факты / Мир

Биография Михаила Мишустина — что известно о премьер-министре России

Премьер-министр России Михаил Мишустин сдал тест Covid-19 — результаты оказались положительными.

О заболевании коронавирусом Михаил Мишустин объявил по видеосвязи на одном из российских телеканалов.

Чиновник пошел на самоизоляцию. Его обязанности будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Биография Михаила Мишустина

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности Системы автоматизированного проектирования. Доктор экономических наук.

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

У Михаила Мишустина коронавирус - биография премьера России

Был аспирантом Московского станкоинструментального института.

  • В 1992 – 1995 гг – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба.
  • В 1995-1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба.
  • В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России.

С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.

Также он возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

6 апреля 2010 года Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

По состоянию на 30 апреля в России почти 100 тыс. случаев коронавируса. Она остается в топ-10 стран с наибольшим количеством заболеваний. Как распространяется коронавирус в мире, наглядно покажет карта.

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