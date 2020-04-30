Из-за коронавируса 1,6 млрд людей в мире могут остаться без дохода

Из-за пандемии коронавируса и карантина во втором квартале 2020 года прогнозируется сокращение количества работников на 10,5% по сравнению с четвертым кварталом 2019-ого.

А это 305 млн людей, говорится в отчете Международной организации труда.

— Больше всего людей сократят в Южной и Северной Америке — на 12,4%. А вот в Европе и Центральной Азии уволить могут 11,8% рабочих, — отчитываются в МОТ.

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Кроме того, более 1,6 млрд работников, которые официально не оформлены, могут остаться без дохода. Во втором квартале года будет наблюдаться сокращение рабочих часов для этой категории занятых людей, из-за чего они могут потерять заработок и средства для существования.

Напомним, ранее мы писали, как изменилась экономика Украины во время карантина.

Источник: МОТ