Грета Тунберг пожертвовала ЮНИСЕФ $ 100 тыс. на защиту детей от Covid-19

На защиту детей от коронавируса шведская экоактивистка Грета Тунберг пожертвовала ЮНИСЕФ $100 тыс.

Эти средства ранее Грета получила на счет своего фонда от организации Human Act.

Тунберг обратилась с просьбой присоединиться к ней и поддержать детский фонд ООН — ЮНИСЕФ.

— Я прошу всех присоединиться ко мне в поддержке чрезвычайно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение детей, защиту их здоровья и продолжение их обучения, — сказала Тунберг.

К слову, в мире зафиксировали 3 204 705 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где 1 040 488 случаев Covid-19.

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На втором месте оказалась Испания, где зафиксировали 236 899 случаев. На третьем месте Италия, где Covid-19 заболел 203 591 человек.

В то же время до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.