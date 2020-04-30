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Факты / Мир

Коронавирус не был создан человеком — разведка США

Коронавирус Covid-19 не был сотворен в лаборатории и он не является генетически модифицированным.

Об этом заявляют в Национальной разведке США.

— Разведывательное сообщество США согласно с широким научным консенсусом, что вирус Covid-19 не был создан человеком или генетически модифицированный, — отмечается в разведке.

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Разведка намерена определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в китайском Ухане.

Как писали Факты ICTV, американские разведчики еще в январе и феврале предупреждали президента США Дональда Трампа об угрозе коронавируса.

Источник: The Guardian

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