По состоянию на утро 30 апреля в мире 3 194 663 человека заболели коронавирусом. Из них 227 671 человек умер, но больше 1 млн людей уже побороли болезнь.
США все еще остаются антилидерами среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев. На данный момент там зафиксировано 1 039 909 случаев.
На втором месте находится Испания, где коронавирусом заразились 236 899 человек, а умерло – 24 275.
Италия занимает третью позицию. Там 203 591 больной, из которых 27 682 умерли.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Франция — 166 543;
- Германия — 161 539;
- Великобритания — 166 441;
- Россия – 99 399;
- Бельгия — 47 859;
- Нидерланды — 38 998;
- Швейцария — 29 407;
- Португалия — 24 505;
- Швеция — 20 302;
- Австрия — 15 402;
- Беларусь — 13 181;
- Польша — 12 640;
- Норвегия – 7 710.
По состоянию на 9.00 29 апреля в Украине зафиксировали 9 886 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 456 человек.
Из них 250 летальных случаев, а 1103 пациента выздоровели.
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.