По состоянию на утро 30 апреля в мире 3 194 663 человека заболели коронавирусом. Из них 227 671 человек умер, но больше 1 млн людей уже побороли болезнь.

США все еще остаются антилидерами среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев. На данный момент там зафиксировано 1 039 909 случаев.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заразились 236 899 человек, а умерло – 24 275.

Италия занимает третью позицию. Там 203 591 больной, из которых 27 682 умерли.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Франция — 166 543;

Германия — 161 539;

Великобритания — 166 441;

Россия – 99 399;

Бельгия — 47 859;

Нидерланды — 38 998;

Швейцария — 29 407;

Португалия — 24 505;

Швеция — 20 302;

Австрия — 15 402;

Беларусь — 13 181;

Польша — 12 640;

Норвегия – 7 710.

По состоянию на 9.00 29 апреля в Украине зафиксировали 9 886 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 456 человек.

Из них 250 летальных случаев, а 1103 пациента выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.