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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 30 апреля

По состоянию на утро 30 апреля в мире 3 194 663 человека заболели коронавирусом. Из них 227 671 человек умер, но больше 1 млн людей уже побороли болезнь.

США все еще остаются антилидерами среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев. На данный момент там зафиксировано 1 039 909 случаев.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заразились 236 899 человек, а умерло – 24 275.

Италия занимает третью позицию. Там 203 591 больной, из которых 27 682 умерли.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Франция — 166 543;
  • Германия — 161 539;
  • Великобритания — 166 441;
  • Россия – 99 399;
  • Бельгия — 47 859;
  • Нидерланды — 38 998;
  • Швейцария — 29 407;
  • Португалия — 24 505;
  • Швеция — 20 302;
  • Австрия — 15 402;
  • Беларусь — 13 181;
  • Польша — 12 640;
  • Норвегия – 7 710.

По состоянию на 9.00 29 апреля в Украине зафиксировали 9 886 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболели 456 человек.

Из них 250 летальных случаев, а 1103 пациента выздоровели.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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