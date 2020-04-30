В Германии четвертый день подряд фиксируют все больше зараженных коронавирусом.
За последние сутки Covid-19 заболели 1 478 человек.
Кроме того, за последние сутки количество смертей среди зараженных коронавирусом возросло на 173 человека и составляет 6,2 тыс.
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Всего сейчас в Германии зарегистрировано более 161 тыс. случаев коронавируса. Однако более 75% среди заразившихся уже выздоровели.
Болеют коронавирусом более 34,6 тыс. человек.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что карантин в Германии смягчают. В частности, открывают магазины, а с мая — школы.