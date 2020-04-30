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Факты / Мир / Россия

Путин — Мишустину с Covid-19: Будете в больнице, перезвоните

Президент РФ Владимир Путин пожелал больному коронавирусом премьеру Михаилу Мишустину выздоровления и попросил позвонить из больницы.

Об этом сказал во время онлайн-конференции, которую транслировали российские телеканалы.

— Вы человек очень активный. Вы и члены правительства находитесь в зоне особого риска, потому что как бы не ограничивать себя в контактах, при выработке решений, все равно без прямого общения не обойтись, — заявил Путин.

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Путин попросил премьер-министра позвонить из больницы.

— Когда в больницу приедете — позвоните мне обязательно. Жду вашего звонка, — закончил разговор президент РФ.

Михаилу Мишустину 54 года. Путин назначил его главой правительства 16 января. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу.

Как писали Факты ICTV, у премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностировали коронавирус.

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