По состоянию на 30 апреля в Беларуси зафиксировали 13 181 случай коронавируса.

Из них вылечилось 2072 человека, а умерло – 84.

В то же время из-за пандемии коронавируса Беларусь не закрывает свои границы и не останавливает работу магазинов, заведений образования и питания.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что в стране от коронавируса не умер ни один человек, а только от хронических болезней. Также он называет пандемию психозом.

В мире на первом месте по количеству инфицированных коронавирусом оказалась США, где зафиксировано 1 040 488 случаев.

На втором месте оказалась Испания, где заболели 236 899 человек. На третьем месте по количеству инфицированных Италия. В стране зафиксировано 203 591 случай Covid-19.

К слову, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.