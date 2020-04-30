В КНДР возможна вспышка коронавируса и голод — Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в КНДР существует опасность возникновения вспышки коронавируса и недостатка продовольствия.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

— У них тоже есть опасность вспышки коронавируса. Существует и реальная опасность, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия, — сказал Помпео.

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По его словам, в США пристально следят за ситуацией в КНДР, поскольку это может повлиять на планы по денуклеаризации страны.

Власть КНДР заявляет, что в стране нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в мире более 1 млн человек излечились от Covid-19. Больше всего — в США.