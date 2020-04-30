Все жители города Лос-Анджелес, штат Калифортия, могут бесплатно пройти тест на заболевание коронавирусом.

Об этом заявил мэр города Эрик Гарчетти.

Лос-Анджелес стал первым городом, где всему населению предложили провести тесты бесплатно.

Люди, у которых есть симптомы, иметь приоритет в очереди на прохождение теста.

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Согласно данным института имени Джона Хопкинса, в США уже провели 6 026 170 тестов на коронавирус.

Количество людей, умерших от коронавируса в США по состоянию на 29 апреля достигло 60 207 человек.

С начала эпидемии в США коронавирус диагностировали у 1 028 217 человек.

Напомним, в мире более 1 млн человек излечились от Covid-19. Больше всего — в США.