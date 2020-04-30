В Южной Корее произошел масштабный пожар: погибли более 35 человек

В городе Инчхон, Южная Корея, 29 апреля произошла крупный пожар на строительной площадке состава, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек, еще 10 получили травмы.

Возгорание произошло около 13.30 по местному времени на стройплощадке.

На тот момент там находилось около 78 человек, место нахождения большинства из которых до сих пор неизвестно.

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По предварительной версии, пожар вызвал взрыв газа при проведении строительных работ. Свидетели заявляли, что слышали взрывы не менее 10 раз.

На складе не было оборудования для пожаротушения.

Полиция и пожарные проводят расследование для установления точной причины аварии.

Ранее на севере Сирии в результате подрыва автоцистерны с горючим погибли 42 человека и были ранены по меньшей мере 50 человек.

Источник: Yonhap