У премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностирован коронавирус.

Об этом он сам объявил в эфире одного из российских телеканалов.

— Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, — сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Мишустин сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием коронавирусом.

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Исполняющим обязанности премьер-министра Кабмина РФ назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Мишустина за работу и пожелал скорейшего выздоровления.

— Когда окажетесь в больнице — позвоните обязательно. Жду вашего звонка, — заявил Путин.

Напомним, по состоянию на утро 30 апреля во России зафиксировали 99 399 случаев коронавируса.

По данным ресурса Worldometers, РФ остается в первой десятке стран с наибольшим количеством случаев Covid-19.