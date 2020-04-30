По состоянию на утро 30 апреля во мире от коронавируса вылечились более 1 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше всего тех, кто вылечились, зарегистрировано в США — 147 000.

В Испании выздоровели 132 тыс. человек, в Германии — 120 тыс., в Китае — 77 тыс., в Иране — 73 тыс, в Италии — более 71 тыс.

Читайте: Коронавирус в мире: статистика и карта распространения

Также более 48 тыс. человек вылечились во Франции, в Турции — 44 тыс, в Бразилии — около 34 тысяч.

В Украине же пока 1 103 человека преодолели болезнь Covid-19.

Зато от коронавируса умерли более 228 тыс. человек. Всего в мире зарегистрировано 3 219 242 случая заражения.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.