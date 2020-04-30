В Великобритании зафиксировано более 26 тыс. лабораторно подтвержденных смертей от коронавируса.

По словам главы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, статистика будет включать теперь не только умерших в больницах, но и в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома.

Таким образом количество смертей возросло с 21 678 до более чем 26 тыс.

— Мы включили в статистику в общей сложности дополнительные 3811 смертей. К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что по сравнению с данными за прошедшие сутки в стране умерло еще 765 пациентов с коронавирусом, — сказал Рааб.

Сейчас Великобритания уже на третьем месте по количеству смертей из-за коронавируса.

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Наибольшее количество инфицированных коронавирусом в США, в стране зафиксировано 1 040 488 случаев.

На втором месте оказалась Испания, где заболели 236 899 человек. На третьем месте по количеству инфицированных Италия. В стране зафиксировано 203 591 случай Covid-19.

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Источник: businesstoday.in