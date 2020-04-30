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Факты / Мир

В Испании впервые с 20 марта зафиксировали самое низкое количество смертей от Covid-19

В Испании за сутки от коронавируса умерли 268 пациентов. Это самый низкий показатель с 20 марта.

Общее количество умерших в Испании составляет 24 543 человека.

Сейчас Испания находится на втором месте по количеству больных коронавирусом. Covid-19 в стране заразились 236 899 человек.

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Напомним, ранее Испания объявила о поэтапном выходе из карантина до конца июня.

По словам премьер-министра страны Педро Санчеса, каждый регион будет ослаблять ограничения в зависимости от серьезности вспышки корнавируса.

Источник: Интерфакс-Украина

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