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Факты / Мир / Россия

В России Covid-19 обнаружили у почти 100 тыс. человек

По состоянию на утро 30 апреля в России зафиксировали 99 399 случаев коронавируса.

По данным ресурса Worldometers, РФ остается в первой десятке стран с наибольшим количеством случаев Covid-19.

Сейчас Россия на 8 месте: десятку замыкают Иран и Китай. Украина находится на 36 месте.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Коронавирус в России: заболели почти 100 тыс. человек

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