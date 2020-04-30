Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом и достигла фазы нисходящей траектории распространения вируса среди населения.

Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

— Мы прошли пик коронавирусной инфекции, — заявил Джонсон.

Читайте: Вслед за Джонсоном: министр здравоохранения Британии заразился коронавирусом

По его словам, на следующей неделе правительство представит план выхода из карантина и постепенного снятия всех ограничений.

Напомним, ранее мы писали, что в Великобритании дети стали попадать в больницы с необычным воспалительным синдромом, который специалисты связывают с коронавирусом. У малолетних пациентов диагностируют сыпь, почечную недостаточность, проблемы с желудком и высокую температуру. Детей размещают в реанимациях и присоединяют к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Источник: BBC News