Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом и достигла фазы нисходящей траектории распространения вируса среди населения.
Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.
— Мы прошли пик коронавирусной инфекции, — заявил Джонсон.
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По его словам, на следующей неделе правительство представит план выхода из карантина и постепенного снятия всех ограничений.
Напомним, ранее мы писали, что в Великобритании дети стали попадать в больницы с необычным воспалительным синдромом, который специалисты связывают с коронавирусом. У малолетних пациентов диагностируют сыпь, почечную недостаточность, проблемы с желудком и высокую температуру. Детей размещают в реанимациях и присоединяют к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Источник: BBC News