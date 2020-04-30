PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом

Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусом и достигла фазы нисходящей траектории распространения вируса среди населения.

Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

— Мы прошли пик коронавирусной инфекции, — заявил Джонсон.

Читайте: Вслед за Джонсоном: министр здравоохранения Британии заразился коронавирусом

По его словам, на следующей неделе правительство представит план выхода из карантина и постепенного снятия всех ограничений.

Напомним, ранее мы писали, что в Великобритании дети стали попадать в больницы с необычным воспалительным синдромом, который специалисты связывают с коронавирусом. У малолетних пациентов диагностируют сыпь, почечную недостаточность, проблемы с желудком и высокую температуру. Детей размещают в реанимациях и присоединяют к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Источник: BBC News

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка