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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 1 мая

По состоянию на утро 1 мая во всем мире 3 297 996 человек заболели коронавирусом.

Умерло 233 429 человек, но больше 1 млн вылечились.

Больше всего больных в США — 1 070 026 человек. На втором месте находится Испания, где коронавирус подхватило 213 435 человек.

Замыкает тройку антирейтинга Италия, где на Covid-19 больны  205 463 жители страны.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Великобритания — 172 481;
  • Франция — 167 299;
  • Германия — 163 009;
  • Россия — 106 498;
  • Бельгия — 48 519;
  • Нидерланды — 39 512;
  • Швейцария — 29 586;
  • Португалия — 25 045.

По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни.

За сутки обнаружили 455 новых больных. 272 человек умерли, 1 413 выписаны.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

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