Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 1 мая

По состоянию на утро 1 мая во всем мире 3 297 996 человек заболели коронавирусом.
Умерло 233 429 человек, но больше 1 млн вылечились.
Больше всего больных в США — 1 070 026 человек. На втором месте находится Испания, где коронавирус подхватило 213 435 человек.
Замыкает тройку антирейтинга Италия, где на Covid-19 больны 205 463 жители страны.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Великобритания — 172 481;
- Франция — 167 299;
- Германия — 163 009;
- Россия — 106 498;
- Бельгия — 48 519;
- Нидерланды — 39 512;
- Швейцария — 29 586;
- Португалия — 25 045.
По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни.
За сутки обнаружили 455 новых больных. 272 человек умерли, 1 413 выписаны.
Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.