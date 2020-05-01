Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 1 мая

По состоянию на утро 1 мая во всем мире 3 297 996 человек заболели коронавирусом.

Умерло 233 429 человек, но больше 1 млн вылечились.

Больше всего больных в США — 1 070 026 человек. На втором месте находится Испания, где коронавирус подхватило 213 435 человек.

Замыкает тройку антирейтинга Италия, где на Covid-19 больны 205 463 жители страны.

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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Великобритания — 172 481;

Франция — 167 299;

Германия — 163 009;

Россия — 106 498;

Бельгия — 48 519;

Нидерланды — 39 512;

Швейцария — 29 586;

Португалия — 25 045.

По состоянию на 1 мая в Украине зафиксировано 10 861 случай коронавирусной болезни.

За сутки обнаружили 455 новых больных. 272 человек умерли, 1 413 выписаны.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.