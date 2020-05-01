Трамп уверен, что коронавирус возник в китайской лаборатории

Президент США Дональд Трамп вновь взялся за Китай и Всемирную организацию здравоохранения по поводу пандемии коронавируса.

Он сказал, что у него была высокая степень уверенности, что вирус возник в китайской лаборатории, и добавил, что ему не разрешалось говорить, допустил ли Китай ошибку или сделал что-то нарочно.

— Он (коронавирус, — Ред.) пришел из Китая, и это неприемлемо. Мы сейчас выясняем, как это произошло. Мы должны получить ответ, и он определит, как я буду относиться к Китаю, — сказал президент.

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Трамп недавно предположил, что Китай не предупредил США, чтобы повредить его заявке на переизбрание.

Он также раскритиковал ВОЗ, сказав, что ей должно быть стыдно за себя за то, что она, как агентство по связям с общественностью для Китая.

Ранее представители американской разведки заявили, что Covid-19 не был сотворен человеком или генетически модифицирован.