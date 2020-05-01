В Египте произошел теракт, погибли и пострадали военные

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта пострадали 10 египетских военных.

По словам представителя Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия, взрыв был направлен на бронированное транспортное средство, в котором находились военные.

— Представитель Вооруженных сил не уточнил, сколько именно из присутствующих на борту десяти военных погибли или были ранены, однако он отметил, что среди них было двое офицеров и восемь рядовых.

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Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.

Президент Абдель-Фаттах эль-Сисси выразил соболезнования в посте на Facebook, восхваляя солдат как героев и мучеников.

Напомним, недавно в Сирии взорвали цистерну с горючим, в результате чего погибли более 40 человек.

Источник: Xinhua