В Египте произошел теракт, погибли и пострадали военные

В результате взрыва самодельного взрывного устройства в провинции Северный Синай на северо-востоке Египта пострадали 10 египетских военных.
По словам представителя Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефаия, взрыв был направлен на бронированное транспортное средство, в котором находились военные.
— Представитель Вооруженных сил не уточнил, сколько именно из присутствующих на борту десяти военных погибли или были ранены, однако он отметил, что среди них было двое офицеров и восемь рядовых.
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Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность.
Президент Абдель-Фаттах эль-Сисси выразил соболезнования в посте на Facebook, восхваляя солдат как героев и мучеников.
Напомним, недавно в Сирии взорвали цистерну с горючим, в результате чего погибли более 40 человек.
Источник: Xinhua