На 1 мая 2020 года коронавирусом в мире болеет 3 344 274 человек. Умерло от Covid-19 238 775 человек, выздоровели более 1 млн.

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 завиксировано в США (зараженных — 1 103 781, умерло более 65 тыс.), Испании (зараженных — 213 435, умерло — 24 543), Италии (зараженных — 207 428, умерло — 28 236).

Китай находится на 10 месте в мире по количеству больных коронавирусом. На сегодняшний день заболевших в стране — 83 959.

В России зафиксировано 114 тыс. зараженных, умерло 1 169.

Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн

Как развивалась эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Ухани.

Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что заболевшие не посещали Китай.

Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.

Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.

Сначала заболевание именовалось 2019-nCoV, а 11 февраля 2020 года получило название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с супругой из путешествия по Италии. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.