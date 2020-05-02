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Факты / Мир / Россия

Почти 10 тысяч: в России рекордное число новых случаев Covid-19

В России за сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса – 9 623. Всего с начала эпидемии в стране подтверждено 124 054 больных.

Больше новых случаев в Москве – 5 358.

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За сутки в стране от коронавируса умерло 57 человек, с начала пандемии 1 222, выздоровело – 1 793, а за весь период – 15 013 человек.

Ранее Факты ICTV писали, что 30 апреля у премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностирован коронавирус. Он сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию.

Источник: Стопкоронавирус.рф

Фото: Dreamstime

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