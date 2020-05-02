В честь врачей, лечивших премьера от Covid-19: как Борис Джонсон назвал сына

Возлюбленная британского премьер-министра Бориса Джонсона Кэрри Саймондс рассказала, как и почему назвали новорожденного сына.

— Представляем Уилфреда Лори Николаса Джонсона, который появился на свет 29 апреля 2020 года в 09.00. Уилфред — в честь деда Бориса. Лори — в честь моего деда. Николас — в честь доктора Ника Прайса и доктора Ника Харта — двух врачей, которые спасли жизнь Бориса в прошлом месяце, — написала Кэрри.

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Также она поблагодарила всех медиков, которые помогали ей во время беременности и родов.

К слову, ребенок должен был появиться на свет позже — примерно в конце июня.

Ранее Факты ICTV писали, что невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Кэрри Саймондс, родила сына в одной из лондонских больниц.

55-летний Борис Джонсон в прошлом был дважды женат, от второго брака (развелся в 2018-м) у него два сына и две дочери. В 2009 году у него родилась внебрачная дочь.

Об отношениях с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, Джонсон объявил вскоре после развода.