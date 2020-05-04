Трамп прогнозирует удвоение ежедневной смертности от Covid-19

В США прогнозируют удвоение ежедневной смертности от коронавируса Covid-19.

В администрации президента США Дональда Трампа прогнозируют, что количество смертей от Covid-19 в стране возрастет вдвое до начала июня этого года.

— Прогнозы по внутреннему отчета прогнозируют около 200 тыс. новых случаев каждый день до конца месяца, — говорится в сообщении.

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Также смертность в мире ожидают до 3 тысяч в сутки к концу мая.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в США от коронавируса может умереть до 100 тыс. человек.