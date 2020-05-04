В Российской Федерации за последние сутки зарегистрировали 10 581 новый случай коронавируса.

По данным оперативного штаба РФ в борьбе с коронавирусом, 4 мая количество выявленных больных на 52 человека меньше, чем за предыдущие сутки.

Сейчас общее количество инфицированных составляет 145 268 человек, из них 19 551 выздоровел.

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Наибольшее количество больных в Москве — 5 794, Подмосковье — 803 и Санкт-Петербурге — 317.

За прошедшие сутки в РФ умерло 76 человек, а всего — 1 356.

Ранее Факты ICTV писали, что у премьер-министра РФ Михаила Мишустина диагностировали коронавирус.

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом