Более 40 млн европейцев ушли в вынужденный отпуск из-за коронавируса

40 млн европейцев отправились в вынужденные отпуска за карантина.
Правительства стран Европы на их поддержку потратили €100 млрд.
— Если бы этой поддержки не было, уровень безработицы подскочил бы до исторических максимумов, — говорится в исследовании информагентства Bloomberg.
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При этом безработица все равно растет: в апреле рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице зафиксировали в Германии — их подали 373 тыс. человек.
В Испании число заявок в марте-апреле подскочила на 600 тыс.
По оценке McKinsey уровень безработицы в ЕС в целом возрастет до 7,6% с 6,5% по сравнению с февралем. Если реализуется негативный сценарий и карантин сохранится на все лето — безработица вырастет на 11%.
Как писали Факты ICTV, в Нацбанке прогнозируют рост уровня безработицы во втором квартале 2020 года.
Такая оценка основывается на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов.
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