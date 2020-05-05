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Факты / Мир

Более 40 млн европейцев ушли в вынужденный отпуск из-за коронавируса

40 млн европейцев отправились в вынужденные отпуска за карантина.

Правительства стран Европы на их поддержку потратили €100 млрд.

— Если бы этой поддержки не было, уровень безработицы подскочил бы до исторических максимумов, — говорится в исследовании информагентства Bloomberg.

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При этом безработица все равно растет: в апреле рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице зафиксировали в Германии — их подали 373 тыс. человек.

В Испании число заявок в марте-апреле подскочила на 600 тыс.

По оценке McKinsey уровень безработицы в ЕС в целом возрастет до 7,6% с 6,5% по сравнению с февралем. Если реализуется негативный сценарий и карантин сохранится на все лето — безработица вырастет на 11%.

Как писали Факты ICTV, в Нацбанке прогнозируют рост уровня безработицы во втором квартале 2020 года.

Такая оценка основывается на прогнозе по спаду реального ВВП во втором квартале и на результатах соцопросов.

Фото: dreamstime

Источник: Bloomberg

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