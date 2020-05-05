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Факты / Мир

Коронавирус в Европе мог появиться еще в декабре — доктор

Первый больной коронавирусом мог быть в Европе еще в прошлом году. 27 декабря 2019 года в одной из французских больниц госпитализировали пациента с пневмонией, но недавний анализ его мазка дал положительный результат на Covid-19.

43-летнего мужчину привезли из Бобиньи в одну из больниц под Парижем. У него были все симптомы коронавируса — повышенная температура, сухой кашель и затрудненное дыхание. Врач Ив Коэн, который его его осматривал, подтверждает такие симптомы у своего пациента и положительный результат на коронавирус. Именно он и решил провести анализ на вирус.

Как выяснилось, пациент никуда не выезжал, но его жена работала вблизи аэропорта Шарль де Голль и могла контактировать с туристами из Китая. Кстати, у женщины также подозревают бессимптомное протекание коронавируса.

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До этого считалось, что коронавирус впервые появился во Франции 24 января, его диагностировали у двух человек из Китая и их близкого родственника.

Но этот случай свидетельствует о том, что вирус попал в Европу раньше, что вынуждает пересмотреть представления о его распространении.

Врач сообщил о пациенте в Национальное агентство по здравоохранению Франции. Детали исследования этого случая обнародуют в International Journal of Antimicrobial Agents.

Напомним, ранее мы писали, что 4 мая 2020 года во Франции зафиксировали наименьшее количество смертей от коронавируса.

Источник: ВВС Украина

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