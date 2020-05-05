Новая Зеландия откроет границы только для австралийцев

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что страна еще не скоро откроет свои границы для иностранцев.

Также она отметила, что в ходе заседания Кабинета министров Австралии обсуждалось беспрепятственное перемещение новозеландцев и австралийцев через границы этих государств без соблюдения карантина.

По ее словам, иностранцам из других стран не удастся посетить Новую Зеландию в ближайшее время.

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Новая Зеландия и Австралия быстро закрыли границы, когда коронавирус стремительно начал распространяться. Обе страны сообщают, что они успешно ведут борьбу с Covid-19. В Новой Зеландии второй день не зафиксированного ни одного нового случая коронавируса.

Всего в стране зарегистрировано 1 137 человек с коронавирусной инфекцией, из них 20 умерли.

В Австралии подтвердили более 6,8 тыс. случаев коронавируса, из них умерло 96. За последние дни было обнаружено от 10 до 19 человек с Covid-19.

Сегодня в обеих странах действуют жесткие ограничения въезда граждан других государств, а те, кто прибыли, должны находиться 14 дней в самоизоляции.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Австралии и Новой Зеландии начали ослаблять карантин и открывать для местных жителей пляжи.

Источник: BBC