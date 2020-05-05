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Факты / Мир

Цена нефти Brent впервые за три недели поднялась выше $30

Стоимость июльской поставки нефти марки Brent поднялся выше $30 за баррель.

Brent впервые за три недели пошел вверх.

Июньский фьючерс на американскую нефть марки WTI торгуется на уровне $24,07 за баррель.

1 мая вступило в силу соглашение ОПЕК+, которое предусматривает сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне.

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Цены на нефть падали с начала марта из-за того, что страны ОПЕК+ не могли договориться о сокращении ее добычи.

20 апреля цена фьючерса нефти WTI впервые в истории упала до отрицательного значения.

На следующий день цена на Brent упала ниже $20 за баррель впервые с 2002 года.

Факты ICTV уже рассказывали, почему в апреле упала цена на нефть, и чего ожидать в будущем.

Источник: Іce

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