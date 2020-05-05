В Российской Федерации зафиксировано 10,1 тыс. новых случаев коронавируса.

В целом в РФ зарегистрировано 155 370 случаев (+7,0%) коронавируса во всех 85 регионах.

— За прошлые сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции – 10 102 в 83 регионах. Также выявлено 4 961 пациент (49,1%) без клинических проявлений, — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В Москве выявлено 5 714 новых случаев за последние сутки. А общее число заболевших в столице выросло до 80 115.

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По данным штаба, за последние сутки в РФ умерли 95 человек от Сovid-19 , из них 52 — в Москве.

За весь период в России умер 1 451 пациент. Выписано за сутки – 1 770 человек, в Москве – 297. Общее количество выздоровевших – 19 865.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировано 366 новых случаев коронавируса.

Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом