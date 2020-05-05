Коронавирус в Великобритании: количество смертей возросло

Великобритания заняла первое место в Европе по количеству погибших от коронавируса — их здесь больше 29 400 человек.

За последние сутки количество смертей в стране выросло на 693 человека, увеличив общее количество погибших до 29 427.

Соответственно, умерших от пандемии в Великобритании уже больше, чем в Италии, где сейчас 29 315 погибших от Covid-19.

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Однако заместитель главного научного советника правительства Анджела МакЛин отметила, что такой скачок после выходных был ожидаемым из-за задержки данных.

Если же смотреть на еженедельные средние показатели, то с середины апреля, число погибших от коронавируса за сутки стабильно снижается.

Ранее Факты ICTV писали, что в Великобритании был зафиксирован рекордный рост смертей от Covid-19, поскольку страна изменила метод подсчета.