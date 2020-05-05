ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о происхождении коронавируса

ВОЗ считает спекулятивным заявление госсекретаря США Майка Помпео, что источником нового коронавируса стал Уханьский институт вирусологии.

— Мы не получали от правительства Соединенных Штатов Америки никаких данных или конкретных доказательств происхождения вируса. Поэтому, на наш взгляд, подобное утверждение остается спекулятивным, — полагает директор программы ВОЗ по ЧС в сфере здравоохранения Майкл Райан.

Также он отметил, что Всемирная организация здравоохранения была бы рада получить информацию о происхождении Covid-19.

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В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона достаточно доказательств утечки нового коронавируса с уханьской лаборатории. Но он воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса преднамеренным.

В США проводят полномасштабное расследование происхождения Covid-19 и того, почему Китаю не удалось быстро остановить его распространение.

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии информации о вспышке коронавируса.

Ранее Факты ICTV сообщали, что Китай не допускает ВОЗ к расследованию относительно коронавируса.