ВОЗ призвала проверить анализы пациентов с нетипичной пневмонией

Во Всемирной организации здравоохранения призвали провести повторный анализ биологических материалов пациентов, которые в ноябре и декабре 2019 года переболели коронавирусом.

Об этом во время брифинга заявил представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

К такому решению в организации пришли после того, как во Франции у 43-летнего мужчины, который болел пневмонией в декабре, повторный анализ собранного тогда мазка дал положительный результат на Covid-19.

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Как считают в ВОЗ, эти тесты и их результаты дадут миру более точное представление о распространении коронавируса в мире.

Напомним, ранее мы писали, что во Франции у пациента, которого 27 декабря 2019 года госпитализировали с пневмонией, повторный анализ биоматериала показал Covid-19. При этом ранее считалось, что первые три случая в стране были зафиксированы месяцем позже — 24 января 2020 года.