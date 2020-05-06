1,4 млн человек в мире могут умереть от туберкулеза из-за карантина

Около 1,4 млн человек в мире могут умереть от туберкулеза из-за ограничительных мер, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в исследовании, которое было проведено партнерством Остановите туберкулез вместе с Имперским колледжем Лондона и университетом Джона Хопкинса.

Оно было составлено на основе данных о том, как страны, где зафиксировано наибольшее количество случаев Covid-19, в условиях изоляции диагностируют туберкулез и лечат его.

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В период 2020-2025 годов у 6,3 млн человек может развиться туберкулез. Смерть 1,4 млн человек ухудшит ситуацию в этой области до показателей 5-8-летней давности.

Исполнительный директор Остановите туберкулез Лючица Дициу напомнила, что болезнь сопровождала человечество в течение тысячелетий.

— 100 лет у нас была вакцина, и у нас в процессе разработки две-три потенциальных вакцины. Нам нужно к 2027 году вакцинировать полмиллиарда человек, а мы в изумлении смотрим на коронавирус, которому 120 дней, и против которого в разработке 100 вакцин. Так что я думаю, этот мир, простите мой французский, облажался, — сказала она.

По ее ловам, факт того, что мир откатиться к цифрам 2013 года является неспособностью контролировать ситуацию.

Она призвала ученых, которые создают вакцину против коронавируса не забывать об остальных болезнях.

— У нас нет вакцины от туберкулеза, у нас нет вакцины от ВИЧ, у нас нет вакцины от малярии и всего другого. Туберкулез — самая старая болезнь, — сказала она.

Напомним, заведующая отделом координации программ лечения туберкулеза Центра общественного здоровья Яна Терлеева заявила, что опыт медиков в борьбе с туберкулезом может быть использован для противодействия распространению коронавируса в Украине.