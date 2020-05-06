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Факты / Мир

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 6 мая

По состоянию на утро 6 мая во всем мире 3 662 691 человек заболел коронавирусом. Из них 257 239 человек умерли, но 1 198 832 человека уже побороли болезнь.

США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 204 351 случай.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 219 329 человек, а умерли — 25 613.

Италия замыкает тройку антилидеров. Там 213 013 случаев, из которых 29 315 летальных.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

  • Великобритания — 196 243;
  • Франция — 170 687;
  • Германия — 167 007;
  • Россия — 155 370;
  • Бельгия — 50 509;
  • Нидерланды — 41 286;
  • Швейцария — 30 009;
  • Португалия — 25 702;
  • Швеция — 23 216;
  • Беларусь — 18 350;
  • Австрия — 15 650;
  • Польша — 14 431.

По состоянию на 9.00 5 мая в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.

В целом 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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