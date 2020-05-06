По состоянию на утро 6 мая во всем мире 3 662 691 человек заболел коронавирусом. Из них 257 239 человек умерли, но 1 198 832 человека уже побороли болезнь.

США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 204 351 случай.

На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 219 329 человек, а умерли — 25 613.

Италия замыкает тройку антилидеров. Там 213 013 случаев, из которых 29 315 летальных.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:

Великобритания — 196 243;

Франция — 170 687;

Германия — 167 007;

Россия — 155 370;

Бельгия — 50 509;

Нидерланды — 41 286;

Швейцария — 30 009;

Португалия — 25 702;

Швеция — 23 216;

Беларусь — 18 350;

Австрия — 15 650;

Польша — 14 431.

По состоянию на 9.00 5 мая в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.

В целом 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.

Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.