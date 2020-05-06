По состоянию на утро 6 мая во всем мире 3 662 691 человек заболел коронавирусом. Из них 257 239 человек умерли, но 1 198 832 человека уже побороли болезнь.
США продолжает возглавлять список стран с наибольшим количеством инфицированных граждан. Сейчас там зафиксировано 1 204 351 случай.
На втором месте находится Испания, где коронавирусом заболели 219 329 человек, а умерли — 25 613.
Италия замыкает тройку антилидеров. Там 213 013 случаев, из которых 29 315 летальных.
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Ситуация с заболеванием коронавирусом в других странах Европы:
- Великобритания — 196 243;
- Франция — 170 687;
- Германия — 167 007;
- Россия — 155 370;
- Бельгия — 50 509;
- Нидерланды — 41 286;
- Швейцария — 30 009;
- Португалия — 25 702;
- Швеция — 23 216;
- Беларусь — 18 350;
- Австрия — 15 650;
- Польша — 14 431.
По состоянию на 9.00 5 мая в Украине за сутки зафиксировали 366 новых больных коронавирусом. Общее количество выросло до 12 697.
В целом 316 человек умерли, а 1 875 пациентов выздоровели.
Напомним, карантин в Украине продлили до 22 мая. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.