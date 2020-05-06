Бросали бутылки и камни: в Греции столкновения из-за нарушения карантина

В Греции в пригороде Афин произошли столкновения из-за массового нарушения карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Почти 400 молодых людей, несмотря на карантин, собрались на вечеринку в поселке Ая-Параскеви. Молодежь выпивала, а увидев приезд правоохранителей, начала бросать в них бутылки и камни.
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Полиция применила силу к нарушителям, но никого не задержала.
Κλείνει τα βράδια η πλατεία Αγίου Ιωάννη στην Αγία Παρασκευή https://t.co/Io1YkMsfGG
— O Efialtis (@EfialtisO) May 6, 2020
К слову, на фоне пандемии коронавируса Греция надеется на открытие туристического сезона в июле.
Министр туризма Греции Гарри Теохарис заявил, что гостиницы для туристов начнут открывать в июне, а с июля планируется полноценный старт туристического сезона.
Источник: Kathimerini