На публике появился двойник: Ким Чен Ына заподозрили в стратегии Гитлера

На церемонии открытия завода удобрений в КНДР присутствовал двойник Ким Чен Ына, а не настоящий северокорейский лидер.

Таким образом Ким Чен Ын решил скрыть правду о своем здоровье, предполагают конспирологи.

На свежих кадрах Ким Чен Ын был в отличном настроении и выглядел здоровым, хочет еще на прошлой неделе распространились слухи о том, что диктатор умер или тяжело заболел.

Ранее тираны, включая Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Саддама Хуссейна, использовали ту же стратегию.

Новые и старые фотографии лидера КНДР сравнили при помощи компьютерных технологий и определили, что человек, которого сфотографировали недавно на заводе удобрений — это двойник.

Читайте: Ким Чен Ын впервые за 20 дней “воскрес”, Трамп уже отреагировал

Центром скептицизма являются глаза и зубы недавно изображенного Ким Чен Ына.

More of old and new photos “Kim Jong-un” to compare. 更多「金正恩」新老照片對比。 pic.twitter.com/zvaMlUpTcP

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020