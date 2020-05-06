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Факты / Мир

На публике появился двойник: Ким Чен Ына заподозрили в стратегии Гитлера

На церемонии открытия завода удобрений в КНДР присутствовал двойник Ким Чен Ына, а не настоящий северокорейский лидер.

Таким образом Ким Чен Ын решил скрыть правду о своем здоровье, предполагают конспирологи.

На свежих кадрах Ким Чен Ын был в отличном настроении и выглядел здоровым, хочет еще на прошлой неделе распространились слухи о том, что диктатор умер или тяжело заболел.

Ранее тираны, включая Адольфа Гитлера, Иосифа Сталина и Саддама Хуссейна, использовали ту же стратегию.

Новые и старые фотографии лидера КНДР сравнили при помощи компьютерных технологий и определили, что человек, которого сфотографировали недавно на заводе удобрений — это двойник.

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Центром скептицизма являются глаза и зубы недавно изображенного Ким Чен Ына.

Напомним, в СМИ появились сообщения о том, что Ким Чен Ын тяжело заболел после неотложной операции на сердце. Журналисты ссылались только на источники, а официальные лица это опровергали.

Фото: Dreamstime

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