Президентские выборы в Польше: голосования по почте не будет

Сенат Польши отклонил законопроект, в котором предлагалось проводить голосование на президентских выборах по почте из-за пандемии коронавируса.

Выборы президента Польши должны состояться 10 мая.

Против законопроекта проголосовали 50 сенаторов, а поддержали — 35, один воздержался. Однако окончательное решение примет нижняя палата польского парламента — Сейм.

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Планируется, что нижняя палата рассмотрит документ в четверг, 7 мая.

Идею провести голосование по почте критикуют из-за сомнений относительно того, что в спешке организованные выборы будут проведены с соблюдением демократических стандартов.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Польши уверяет, что проведение выборов 10 мая невозможно по юридическим и организационным причинам.

Ранее Факты ICTV писали, что Польша постепенно выходит из карантина и уже в начале мая ввела второй из четырех этапов ослабления ограничений.