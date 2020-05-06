В Турции зафиксировали рекордное число новых случаев Covid-19

В Турции за последние сутки зафиксировали 2 253 новых случая за неделю, это наибольшее число заражений с 30 апреля.

По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, в стране начался второй этап борьбы с коронавирусом.

— Несмотря на то, что мы использовали слово нормализация, речь не идет о возвращении к нормальной жизни. Речь идет о выработке новой нормы, — сказал Коджа.

К слову, всего в мире зафиксировали 3 732 046 случаев коронавируса. На первом месте США. В стране заболели 1 216 739 человек.

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На втором месте по количеству инфицированных Испания. Там Covid-19 обнаружили у 219 329 человек.

Третью позицию занимает Италия. В стране заболели 214 457 человек.

Напомним, в Египте ослабят карантин. В каждом отеле должна быть клиника с врачом.