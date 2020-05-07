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Факты / Мир

94-летнего экс-президента Франции дʼЭстена обвинили в сексуальных домогательствах

В сексуальных домогательствах обвинили бывшего президента Франции 94-летнего Валери Жискар дʼЭстена.

Такие обвинения выдвинула журналистка одного из немецких телеканалов Анн-Катрин Штраке.

По ее словам, в Париже в 2018 году во время интервью он несколько раз положил руку ей на ягодицы и на ухо пожелал сладких снов.

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Журналистка сообщила об этом руководству, которое провело расследование. Выяснилось, что Штраке говорит правду.

В марте 2020 года журналистка подала жалобу в прокуратуру Парижа. В то же время представитель дʼЭстена заявил, что тот не помнит встречи.

К слову, во Франции хирурга Жоэля Лу Скуарнека подозревают в домогательствах и изнасиловании около 350 детей на протяжении 30 лет.

Источник: Le Monde

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