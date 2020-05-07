Вторая волна коронавируса может прийти через несколько месяцев — ООН

Вторая волна Covid-19 угрожает Европе и США через несколько месяцев, если не помочь бедным странам побороть эпидемию.

— Никто не в безопасности, пока все не в безопасности, — заявил заместитель генсекретаря ООН Марк Лоукок.

По его словам, многие страны с низким уровнем дохода могут встретить пик распространения коронавируса в ближайшие три-шесть месяцев, но вливания экстренной помощи им необходимо в течение ближайших недель.

Читайте: Вероятно, мир столкнется со второй и третьей волнами коронавируса — Институт Роберта Коха

— Страны, в которых мы работаем, имеют потенциал выступать в роли резервуаров для вируса, если не приложить значительные усилия для сдерживания инфекции в тех местах, — сказал Лоукок.

Напомним, ученые обнаружили новый штамм коронавируса, который может быть более заразным, чем те, которые распространялись в начале пандемии.

Источник: Usa Today