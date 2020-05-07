За последние сутки в мире зарегистрировали 90 421 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 6 592 человек.
По состоянию на 7 мая 2020 года коронавирусом в мире болеет 3 753 112 человек. Умерло от Covid-19 263 831 человек, выздоровели 1 303 146 пациентов.
Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1 228 603, умерло — 73 431), Испании (зараженных — 220 325, умерло — 25 857), Италии (зараженных — 214 457, умерло — 29 684).
Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн
5 стран с самым высоким количеством заражений коронавирусом
Больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 1 228 603;
- Испания — 220 325;
- Италия — 214 457;
- Великобритания — 202 359;
- Франция — 174 224.
5 стран с самой высокой смертностью от коронавируса
Больше всего смертность от Covid-19:
- США — 73 431;
- Великобритания — 30 159;
- Италия — 29 684;
- Испания — 25 857;
- Франция — 25 812.
5 стран с наибольшим приростом больных коронавирусом в сутки
Больше всего прирост больных на Covid-19:
- США — +25 459;
- Бразилия — +11,896;
- Россия — +10 559;
- Великобритания — +6 111;
- Франция — +3 640;
Как развивалась эпидемия коронавируса в мире
Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Ухани.
Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что заболевшие не посещали Китай.
Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.
Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.
Сначала заболевание именовалось 2019-nCoV, а 11 февраля 2020 года получило название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).
Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с супругой из путешествия по Италии. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.