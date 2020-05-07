В Беларуси по состоянию на четверг, 7 мая, лабораторно подтвердили 20 168 случаев коронавирусной инфекции.

В то же время, общее количество больных Covid-19 составляет 8,7% от количества проведенных тестов.

— Всего проведено 229 466 тестов, — отметили в Минздраве.

Также от вируса выздоровели и выписаны 5 067 пациентов.

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Однако за весь период распространения коронавируса на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний.

Ранее МИД Беларуси лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране.

Источник: Белта