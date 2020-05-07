Лекарство от коронавируса: в Турции разработали препарат TR-C19

В Турции разработали препарат TR-C19 для лечения коронавируса.
Лекарство, которое разработала компания VSY Biotechnology в сотрудничестве с Университетом медицинских наук Стамбула, показало свою эффективность в лабораторных условиях.
По словам ректора университета Джевдета Эрдола, проект подошел к стадии клинических испытаний.
— Сейчас мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом Covid-19, — сказал он.
Сейчас ожидается разрешение тестирования от Министерства здравоохранения Турции.
К слову, всего в мире зафиксировали 3 781 896 случаев Covid-19. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 231 943 человек.
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На втором месте Испания, где заболели 220 325 человек. На третьем оказалась Италия. В стране обнаружили 214 457 случаев Covid-19.
К слову, Всемирная организация здравоохранения считает, что страны, которые спешат выйти из карантина, могут повторно вернуться к жесткими ограничительным мерам.
Источник: Anadolu