Семь фейков в сюжете: Беларусь лишила российских журналистов аккредитации

МИД Беларуси лишило аккредитации съемочную группу Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в стране.

Комиссия лишила аккредитации двух сотрудников телеканала из-за распространения информации, которая не соответствует действительности.

— Как суверенная страна, Беларусь имеет право защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, например, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь штук, — подчеркнул журналист белорусского канала.

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В посольстве России в Беларуси ситуацию не комментируют, однако Первый канал подтвердил высылку своего корреспондента из Беларуси и лишения аккредитации всей съемочной группы телеканала.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не собирается отменять парад на 9 мая из-за пандемии коронавируса.

По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

Источник: Беларусь 1