В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час

В Сербии парламент принял решение отменить чрезвычайное положение, которое ранее представило правительство страны.

Теперь в Сербии не работает комендантский час, однако некоторые чрезвычайные меры все еще действуют.

Всего в стране зафиксировали 9791 случай заражения коронавирусом.

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Всего в мире зафиксировали 3 732 046 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 216 739 человек.

На втором месте оказалась Испания. Там Covid-19 обнаружили у 219 329 человек.

Третью позицию занимает Италия. В стране заболели 214 457 человек.

Напомним, в Египте ослабят карантин. В каждом отеле должна быть клиника с врачом.

Источник: PTC