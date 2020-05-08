Ребенка нашли на дне колодца: в Польше во время родов умерла украинка

В Польше в городке Чижев на северо-востоке страны во время домашних родов умерла 25-летняя украинка, которая приехала на сезонные работы.

Скорую вызвали на ферму, однако по прибытию врач констатировал смерть девушки. Это произошло из-за большой потери крови.

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Погибшего младенца нашли 5 мая на дне колодца, после жалоб местных жителей на неприятный запах воды.

К слову, ранее в поселке Песочин в Харьковской области 6-летний мальчик играл во дворе дома, случайно засунул голову в петлю и повис на веревке.

Источник: gostynin24