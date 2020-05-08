За последние сутки в мире зарегистрировали 90 377 новых случаев заражения коронавирусная инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5 724 человек.
По состоянию на 8 мая 2020 года коронавируса в мире болеет 3 845 718 человек. Умерли от Covid-19 269 567 человек, выздоровел 1 284 741 человек.
Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1 257 023, умерло — 75 662), Испании (зараженных — 221 447, умерло — 26 070), Италии (зараженных — 215 858, умерло — 29 958).
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Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн
5 стран с самым высоким количеством заражений коронавирусом
Больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 1 257 023;
- Испания — 221 447;
- Италия — 215 858;
- Великобритания — 207 977;
- Россия — 177 160;
5 стран с самой высокой смертностью от коронавируса
Больше всего смертность от Covid-19:
- США — 75 662;
- Великобритания — 30 689;
- Италия — 29 958;
- Испания — 26 070;
- Франция — 25 990.
5 стран с наибольшим приростом больных коронавирусом в сутки
Больше всего прирост больных на Covid-19:
- США — +24 826;
- Россия — +11 231;
- Бразилия — +5 756;
- Великобритания — +5 614;
- Испания — +3 173;
Как развивалась эпидемия коронавируса в мире
Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Ухани.
Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что заболевшие не посещали Китай.
Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.
Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.
Сначала заболевание именовалось 2019-nCoV, а 11 февраля 2020 года получило название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).
Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с супругой из путешествия по Италии. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.