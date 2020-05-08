За последние сутки в мире зарегистрировали 90 377 новых случаев заражения коронавирусная инфекцией. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 5 724 человек.

По состоянию на 8 мая 2020 года коронавируса в мире болеет 3 845 718 человек. Умерли от Covid-19 269 567 человек, выздоровел 1 284 741 человек.

Наибольшее распространение коронавирусной инфекции Covid-19 зафиксировано в США (зараженных — 1 257 023, умерло — 75 662), Испании (зараженных — 221 447, умерло — 26 070), Италии (зараженных — 215 858, умерло — 29 958).

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Карта распространения коронавируса Covid-19 онлайн

5 стран с самым высоким количеством заражений коронавирусом

Больше всего инфицированных Covid-19:

США — 1 257 023;

Испания — 221 447;

Италия — 215 858;

Великобритания — 207 977;

Россия — 177 160;

5 стран с самой высокой смертностью от коронавируса

Больше всего смертность от Covid-19:

США — 75 662;

Великобритания — 30 689;

Италия — 29 958;

Испания — 26 070;

Франция — 25 990.

5 стран с наибольшим приростом больных коронавирусом в сутки

Больше всего прирост больных на Covid-19:

США — +24 826;

Россия — +11 231;

Бразилия — +5 756;

Великобритания — +5 614;

Испания — +3 173;

Как развивалась эпидемия коронавируса в мире

Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Следующей страной, где обнаружили коронавирус стал Таиланд. Инфекцию обнаружили у 61-летней китаянки, которая приехала из Ухани.

Далее коронавирус распространился в восточных странах, в Европе, США и Канаде. В некоторых случаях установлено, что заболевшие не посещали Китай.

Тогда же в первые дни февраля на Филиппинах зафиксировали первый летальный исход от новой инфекции.

Инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды.

Сначала заболевание именовалось 2019-nCoV, а 11 февраля 2020 года получило название новой коронавирусной пневмонии (Covid-19).

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксирован 3 марта в Черновцах. Был инфицирован мужчина, который 26 февраля вернулся в Украину с супругой из путешествия по Италии. Как распространяется коронавирус в Украине: карту и статистку можно найти на сайте Факты ICTV.