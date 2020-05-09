9 мая в Минске состоялся грандиозный парад с использованием военной техники. Несмотря на пандемию коронавируса, в столице Беларуси в этот день собрались толпы людей, большинство из них были без защитных средств.

В параде участвовало более 3 тыс. военнослужащих, все они были без масок. Президент страны Александр Лукашенко призвал другие страны не осуждать их за проведения массового мероприятия в этот день.

— Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас — наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе…, — отметил Александр Лукашенко.

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Кроме того, до 9 мая в Минске проводились массовые репетиции парада. К слову, Беларусь стала единственной из постсоветский стран, где в 2020 году прошли массовые мероприятия 9 мая.

Напомним, ранее мы писали, что ВОЗ была обеспокоена решением белорусов проводить парад 9 мая во время пандемии коронавируса.

Источник: БелТА